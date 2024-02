Alla E-Work Arena il torneo di pugilato per l’accesso a Parigi 2024, la UYBA si sposta al Pala Borsani di Castellanza (VA)

La partita contro la Reale Mutua Fenera Chieri verrà disputata al Pala Borsani di Castellanza, sempre con inizio alle ore 20.30. Per agevolare l’afflusso dei tifosi al palazzetto la società biancorossa propone l’ingresso a posto unico non numerato per tutti a soli 10 euro. Naturalmente l’evento è gratuito per gli abbonati. Intanto Lualdi e compagne continuano gli allenamenti in vista della prossima partita, domenica alle 17 alla e-work arena contro il Bisonte Firenze dell’ex Giulia Leonardi e dell’ex tecnico Carlo Parisi. Dopo la sconfitta con Casalmaggiore le farfalle si trovano in una posizione di classifica ancora poco tranquilla a 18 punti, 5 in più su Cuneo , attuale penultima in graduatoria: tuttavia, con gli scontri diretti con Bergamo, Trento e la stessa Cuneo, tutti in trasferta, non permettono di rilassarsi, così come rimarcato dalla capitana Giuditta Lualdi al termine del match di domenica alla e-work arena: “La strada è quella di lavorare: dobbiamo fare autocritica, diamo tutte noi stesse in palestra ma evidentemente arrivati a un certo punto non è sufficiente, dunque dobbiamo persistere nel lavoro e arrivare alle prossime partite consapevoli delle nostre sicurezze. Non è facile ritrovarle dopo una serie di sconfitte consecutive, ma dobbiamo ripartire da quanto di buono messo in campo nelle recenti gare Roma e con Pinerolo e nel secondo set con Casalmaggiore“.