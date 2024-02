“Vietato respirare”, la manifestazione il 2 marzo a Milano

“Vietato respirare“. Si intitola così la manifestazione in programma sabato2 marzo a Milano, con ritrovo alle 15 in largo Cairoli. L’iniziativa è di numerose associazioni e gruppi ambientalisti, che chiedono con urgenza “un drastico cambio di rotta”.

“Nei mesi di gennaio e febbraio del 2024 gli sforamenti di polveri sottili a Milano ed in tutta la Regione sono perdurati per svariate settimane e, malgrado la pericolosità di questi fatti, le istituzioni nazionali e locali non hanno preso alcun provvedimento incisivo a riguardo” spiegano gli organizzatori.

“Chiediamo a tutte le organizzazioni, comitati partiti ed ai cittadini attivi di unirsi a noi nel promuovere questa mobilitazione al fine di sensibilizzare le istituzioni, ma anche la cittadinanza, su questa catastrofe ambientale e sanitaria senza precedenti.