Smog, Lega: “Temperature tropicali in Comune, la sinistra pseudo ambientalista inquina”

“Mentre la sinistra cerca di scaricare le responsabilità su come Milano sia diventata una delle città più inquinate al mondo demonizzando le auto, i cittadini ci segnalano temperature tropicali all’interno degli edifici comunali”: lo afferma Samuele Piscina, segretario Provinciale della Lega e Consigliere Comunale di Milano. “È mai possibile che gli pseudo-ambientalisti della sinistra comunale non ne azzecchino una? Diminuiscono le carreggiate, tolgono parcheggi, fanno nuove ZTL, demonizzano le auto costringendo i cittadini meno abbienti a sacrifici economici importanti in nome dell’ambiente, ma causano solo l’incolonnamento delle auto, quindi più traffico e maggiore smog. Inoltre – prosegue – non creano alternative credibili al mezzo privato aumentando da 12 anni a oggi il prezzo dei titoli di viaggio di Atm e riducendo il numero delle corse e delle tratte. Ora ci ritroviamo con il nido comunale di via Soffredini 23 nel quale i genitori denunciano una temperatura media che oscilla tra i 24 e i 25 gradi, rendendo necessarie le maniche corte per non soffocare, e con l’aula consiliare di Palazzo Marino nella quale è necessario togliere la giacca per poter respirare!”. “Ricordiamo che in tutti gli edifici, che siano pubblici o privati, la temperatura dovrebbe attestarsi sui 19 gradi. Il Comune, l’ente preposto al controllo del rispetto delle temperature negli edifici, le tiene almeno a 24, emettendo ovviamente agenti atmosferici inquinanti maggiori rispetto a quanto dovrebbero fare, anche e soprattutto in questo momento di emergenza”. Piuttosto che demonizzare i conduttori di veicoli, dai quali evidentemente non dipendono le sorti di Milano, pensino a rispettare le regole dando il buon esempio e inquinando meno”, conclude Piscina.