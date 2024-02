Continue richieste di massaggi “hard”, centro olistico chiude agli uomini

“Mi scusi ma il massaggio prevede anche le parti intime?”. “Durante il trattamento si può stare completamente nudi?”. Sono alcune domande che recentemente e sempre più spesso Alessandra Fumagalli, titolare di un centro massaggi olistico insieme al marito a Cornate D’Adda (MB) riceve dalla clientela maschile. Sulla pagina Facebook la titolare, stufa di questa situazione, spiega la decisione di non accettare più uomini nella sua attività. “Per fortuna non sono tutti uguali” dice Alessandra, precisando che i vecchi clienti uomini potranno continuare a frequentare il centro massaggi perché “sono persone con cui ormai c’è fiducia”, i nuovi invece no. Il modus operandi è sempre lo stesso, “le telefonate hanno un tono neutro, le domande, sempre le stesse vertono su prezzi, orari, indirizzo” spiega la titolare, “poi, verso la fine, la voce si fa più bassa e quasi a nascondere un certo imbarazzo” ed infine in modo velato o meno si chiede se vengono fatte “certe prestazioni” conclude Alessandra che “come donna, ancora prima come professionista, mi sento sminuita”.