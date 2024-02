Smog, scattano i divieti a Milano e in otto province lombarde

Scattano oggi le misure antismog a Milano e in altri otto capoluoghi della Lombardia.

Le misure di primo livello prevedono il divieto di circolazione delle auto benzina fino a euro 1 e diesel euro 4 dalle 7:30 alle 19:30 tutti i giorni e non solo dal lunedì al venerdì, nei Comuni con oltre 30mila abitanti. Le limitazioni entrano in vigore nelle province di Milano, Monza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia. Le stesse misure erano entrate in vigore lo scorso 30 gennaio in sei province.

La centralina localizzata nel centro di Milano segnava ieri per il Pm10 una concentrazione media di 136 microgrammi per metro cubo, quando il limite indicato dall’Unione europea è di 50, e per il Pm2,5 118 microgrammi per metro cubo, quando il limite indicato dall’Oms è di 15. Per il Pm10 dall’inizio dell’anno ci sono stati 17 giorni di superamento dei valori e per il Pm2,5. Legambiente Lombardia segnala da parte sua come la qualità dell’aria in Regione non è mai stata così pericolosa dall’inverno del 2017 e le “istituzioni sono ferme al palo”.