Commemorazione Navalny, oggi a Milano un nuovo presidio

L’Associazione Annaviva ha organizzato per oggi un nuovo presidio, alle 17, per commemorare Alexei Navalny ai giardini Politkovskaja a Milano. Ieri gli agenti della Digos avevo identificato i pochi partecipanti, sollevando polemiche. Sulla pagina Facebook dell’associazione scrivono che al loro arrivo sono rimasti “basiti” dalla presenza di 3 agenti della Digos. “I tre agenti si sono presentati chiedendoci i documenti e l’indirizzo di residenza. Tutti i presenti hanno hanno dato i documenti (fotografati uno ad uno) e fornito l’indirizzo di residenza. La domanda è perché? Avevamo portato fiori, una candela, qualche pensiero scritto per ricordarlo. Non proprio quello che ci si aspetta come atto sovversivo” continua il post sulle pagine social dell’associazione. Marina Davydova (Ass. Annaviva) racconta che “sia gli italiani che i russi sono rimasti stupefatti e quest’ultimi si sono spaventati tantissimo. Sono persone che in Russia sono scappate dal regime”. Sulla pagina Facebook della Comunità dei russi liberi è stato pubblicato un invito, per questa sera alle 19, per un presidio in Piazza della Scala, sempre per ricordare Navalny. Intanto dalla Questura si parla di una serie di equivoci riguardo l’identificazione dei partecipanti alla commemorazione di domenica a Milano. Secondo la Polizia la commemorazione sarebbe stata regolarmente “preavvisata” sabato pomeriggio, da una mail del promotore, che avrebbe segnalato la presenza di poche persone. La nota, come di prassi, è stata diffusa alle pattuglie che domenica, passando in corso Como e vedendo un numero maggiore di partecipanti (si parla di circa 20 persone), tra i quali secondo gli agenti non c’era il promotore, è stata presa la decisione di identificare i presenti. Al montare delle proteste il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha risposto che “è capitato pure a me nella vita di essere identificato, non è un dato che comprime una qualche libertà personale. Si tratta di una operazione che si fa normalmente per il controllo del territorio”. Intanto alle 13 i consiglieri del PD Nahum e Giungi, alle 13 hanno deposto un fiore in memoria di Navalny, aggiungendo che “seguiamo l’esempio dei cittadini che senza una spiegazione plausibile sono stati identificati dalla Digos”.