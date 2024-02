Carnevale Ambrosiano a Milano, gli eventi in programma

Per questo carnvale a Milano è sicuramente da non perdere la sfilata in mascherata in barca sul Naviglio che arriverà in Nuova Darsena dove è stata organizzata una grande festa. La partenza è prevista dai Canottieri San Cristoforo alle ore 15 di sabato 17 febbraio. Obbligatorio è l’abbigliamento in maschera solo così i partecipanti potranno “navigare” sulle varie imbarcazioni, tipo kayak, dragon boat e sulle barche da canottaggio per un tratto del Naviglio. I cittadini se voglio potranno anche partecipare con la loro canoa e sfilare insieme alla altre imbarcazioni. Altre maschere e altra sfilata è in programma alle 14 al piazzale dell’Anagrafe in via Padova 118. Previsto lo spettacolo “Bolle in valigia” dell’artista Archiclown. Poi dalle 14.30 prenderà il via la sfilata accompagnata dai tamburi africani dell’associazione Sinitah: il percorso coinvolgerà tute le vie del quartiere. L’arrivo è previsto per le 16.30 al piazzale Trotter dove andrà in scena lo spettacolo teatrale “L’eroica commedia di Francesco Sforza” di Atelier Teatro. Gli eventi di CarnevaNolo 2024 sono a ingresso libero e gratuito: sono stati organizzati da Nolo4Kids, la Città del Sole, Associazione Gruppo Fas e Atelier Teatro e col patrocinio del Municipio 2. Sabato 17 febbraio finirà la quinta edizione del mercato dei saltimbanchi: gli eventi finali sono proprio in occasione del carnevale. Il festival infatti si conclude in piazza dei Mercanti dove verrà allestito il palco circolare del Cyrano de Bergerac di Eugenio Allegri. Da questo palco si potrà assistere all’esibizione di alcune compagnie emergenti selezionate nella seconda edizione della competizione L’Arena di Cyrano. Sempre domani sabato 17 febbraio alle 16 e sempre tra i programmi del Carnevale Ambrosiano 2024 grandi e piccini potranno ammirare lo spettacolo dei burattini di Renato Sarti. I protagonisti dello show sono Arlecchino e Brighella e il Sultano Alì Cacà, Arlecchino e Brighella nel bosco dei Giganti e Arlecchino e Brighella sulla Luna. Il biglietto costa due euro a persona. L’appuntamento è al teatro della Cooperativa.