Moratti, impegniamoci per aumentare la retribuzione dei sanitari

“La sanità è in cima alle preoccupazioni dei cittadini italiani. Abbiamo una spesa pro-capite inferiore alla media europea e alla media Ocse e quindi dobbiamo impegnarci di più per aumentare il numero di medici e di infermieri e migliorare le loro retribuzioni”. Così Letizia Moratti, presidente della Consulta di Forza Italia, a margine del Forum Sanità organizzato a Milano. Per Moratti “occorre una programmazione che tenga conto dei bisogni dei cittadini. Occorre la completa messa a terra della medicina di prossimità. Abbiamo un incremento della cronicità perché la popolazione invecchia, dobbiamo investire di più in prevenzione, completare il progetto della farmacia dei servizi, investire nell’assistenza domiciliare integrata anche attraverso le nuove tecnologie” ha aggiunto, sottolineando che “sono davvero tante le esigenze per affrontare il tema sanità in maniera strutturale per dare ai cittadini tutte le risposte di cui hanno bisogno”. “Abbiamo bisogno di una sanità circolare che metta a fattore comune tutte le nostre migliori competenze, tutte le nostre forze e lo faccia con quell’amore e passione che caratterizza i nostri medici, infermieri, farmacisti. Efficienza significa anche cambiare paradigma. E’ necessario arrivare a un modello che deve tener conto delle esigenze delle persone, senza lavorare a silos. Sarà necessario lavorare molto di più sui dati, anche attraverso le straordinarie potenzialità dell’intelligenza artificiale, su una collaborazione col privato, con regole e controlli, e con il privato sociale. Poi sarà fondamentale potenziare tutta la filiera della prevenzione e migliorare la sanità territoriale, senza trascurare quelle realtà, come le comunità delle valli e delle montagne, che hanno più difficoltà ad accedere ai servizi”.