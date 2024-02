Da lunedì a Milano la M4 sarà aperta fino a mezzanotte e mezzo

Your browser does not support the video tag.

Novità in arrivo per la M4 in attesa dell’apertura della linea completa in autunno. Da lunedì prossimo, il servizio terminerà alle 00.30 per tutta la settimana, e non solo nei weekend come è stato finora. “Un passaggio importante – ha commentato Amerigo Del Buono, direttore Operations di ATM e Ad di M4 -. Saranno così garantiti sia la copertura dell’aeroporto per i voli serali sia l’interscambio con le altre linee di trasporto”. Sono inoltre state calendarizzate le prime chiusure per effettuare i test in vista dell’entrata in servizio della linea completa. Trenta giorni spalmati nei mesi da marzo a giugno “per creare meno disagi”, ha precisato Del Buono, e “per rispettare la data del 30 settembre”, indicata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala come apertura del servizio da San Cristoforo a Linate. Tre giorni a marzo (8, 9 e 10), una settimana ad aprile (dal 4 al 10) e altre date ancora da definire per maggio e giugno. Chiusure inevitabili per motivi di sicurezza dei passeggeri e che non si possono confinare negli orari notturni di chiusura del servizio, perché, come spiegato da Fabrizio Gelsomino, direttore Operations della metropolitana, “ci sono tempi tecnici di aggiornamento software, a bordo treno e per il segnalamento dei mezzi, che non consentono di effettuare prove nelle 5 ore notturne, perché necessitano di più tempo”. Se le prove fossero fatte di notte, ha aggiunto, “non saremmo pronti alle 6:30 ad aprire l’esercizio”. In quei giorni comunque, ci sarà un servizio di autobus sostitutivi che, assicurano da ATM, passeranno con una frequenza simile a quella della metro. Ai test, seguiranno 60 giorni di pre esercizio su tutta la linea, durante i quali non sarà necessario interrompere il servizio. Con l’allungamento della tratta da 8 a 21 stazioni i treni in circolazione passeranno dagli attuali 14 a 47. Inoltre è stato costruito un nuovo deposito per i mezzi a San Cristoforo, in sostituzione di quello attuale di Linate, ed è stata allestita una seconda sala operativa, che si aggiunge a quella già funzionante in aeroporto, nella stazione di Monte Rosa per “consentire la massima continuità del servizio per qualsiasi problematica” ha specificato Del Buono.