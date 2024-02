“Problema lupo” in Lombardia, sono almeno 21 i branchi segnalati

In Lombardia al momento sono segnalati 21 branchi di lupi che si muovono sul territorio; 8 nell’Oltrepò pavese, 9 sulle aree alpine e 4 in quelle di pianura. Sono i dati comunicati durante la seduta della commissione regionale speciale “Valorizzazione e tutela dei territori montani”. Nel 2023 le predazioni sono state un centinaio e ammonterebbe a circa 70mila euro l’importo degli indennizzi, sia per agricoltori che privati. Importante la prevenzione che, ad oggi, si sviluppa prevalentemente tramite il ricorso a recinzioni di protezione (a volte anche elettrificate) per le proprietà agricole e piccoli o grandi allevamenti. Nel 2019 sono state 59 le imprese danneggiate dai predatori e risarcite con 250mila euro mentre nel 2022 il numero è sceso a 46 e la cifra rimborsata a 220mila. A maggio sarà aperto un bando da circa un milione di euro per realizzare recinzioni mobili, fisse, elettrificate e non. Intanto il presidente della commissione Giacomo Zamperini, di Fratelli D’Italia, ritiene che “il problema lupo è reale, la sua presenza in Lombardia è in costante crescita. La prevenzione non è più sufficiente e bisogna lavorare tutti assieme ad un piano di gestione e contenimento di questa specie, come avviene già per nutrie e cinghiali”.