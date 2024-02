Weekend di emozionanti sfide per le squadre lombarde di pallavolo

Di Eleonora Rovelli

Allianz Vero Volley Milano perde per 3-2 il big match contro Igor Gorgonzola Novara, partita emozionate che ha visto, però, prevalere le novaresi al tie-break; Trasportipesanti Casalmaggiore vince per 3-1 il derby lombardo contro le milanesi della Uyba Volley Busto Arsizio e Reale Mutua Fenera Chieri ferma con un netto 3-0 il Volley Bergamo 1991.

Per quanto riguarda il volley maschile, Vero Volley Monza travolge le aspettative e vince per 3-2 contro Gas Sales Bluenergy Piacenza, mentre Allianz Milano esce sconfitta dal match contro Pallavolo Padova per 3-2.