Ladro in fuga sfonda una vetrata e si ferisce, arrestato

Aveva appena effettuato, con due complici, un tentativo di furto in strada a Milano. Stava fuggendo dalla Polizia e si è gravemente ferito sfondando una vetrata e procurandosi un profondo taglio con un’emorragia. Ricoverato in codice rosso all’ospedale di Niguarda, non si troverebbe ora in pericolo di vita grazie alla rapidità dei soccorsi del 118. E’ accaduto ad un ladro la scorsa notte poco prima delle 2. L’uomo – secondo quanto riferito dalla Questura – è un giovane nordafricano senza documenti e ancora in corso di identificazione. E’ sorpreso da una Volante allertata da alcuni cittadini: è fuggito e ha cercato di entrare in un palazzo sfondando una vetrata con un calcio procurandosi la profonda ferita. Tutti e tre i malviventi si trovano ora in stato d’arresto.