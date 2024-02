Atm, sciopero degli straordinari per 10 giorni

Il sindacato Al Cobas ha proclamato uno sciopero del lavoro straordinario. Da oggi, venerdì 9 a domenica 18 febbraio, i lavoratori Atm potranno astenersi dal lavoro solo durante gli eventuali turni straordinari. I mezzi, specifica Atm, sono sempre garantiti. Sono possibili maggiori attese alle fermate della metropolitana, tram e bus tra le 8:45 e le 15 e dopo le 18. Lo sciopero è stato proclamato “contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM; contro l’aumento dei carichi e dell’orario di lavoro; per un aumento di 150 euro netti mensili per i livelli produttivi; per il diritto al godimento delle ferie; per ambienti di lavoro più sicuri e igienici; per avere a disposizione libero parcheggio in parcheggi e strisce blu”.