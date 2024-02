Tra maggio e giugno dell’anno scorso il 26,9% degli studenti della Lombardia dichiarano di essere stati vittime di bullismo, di cui 21,5% in modo occasionale e 5,4% in modo sistematico, e il 17,5% ha dichiarato di aver preso parte attivamente a episodi di bullismo, di cui il 14,7% occasionalmente. Sono i dati del monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo a cui hanno preso parte al monitoraggio 185.063 studenti e studentesse di 699 Istituzioni Scolastiche statali secondarie di secondo grado (circa il 23% delle Istituzioni Scolastiche statali secondarie di secondo grado del paese) e 44.070 docenti afferenti a 1.909 Istituzioni Scolastiche statali primarie e secondarie di primo e secondo grado. Per quanto riguarda le forme cyber, invece, l’8% (6,5% in modo occasionale e 1,5% in modo sistematico) degli studenti e delle studentesse ha dichiarato di aver subito episodi di cyberbullismo, mentre il 7,2% (5,8% in modo occasionale e 1,4% in modo sistematico) ha riportato di aver preso parte attivamente a episodi di cyberbullismo. La rilevazione è stata resa nota nel corso dell’evento sul bullismo ‘Coltiv@rete’, che si è tenuto in Auditorium Testori a Palazzo Lombardia alla presenza di oltre 300 alunni provenienti dalle scuole di Milano e dell’hinterland milanese ma anche da altre province lombarde.

“I dati sul bullismo in Lombardia – spiega l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi, presente all’incontro- ci indicano che esiste ancora un divario tra la percezione degli studenti e degli insegnanti. È fondamentale affrontare tutte le forme di bullismo e garantire un ambiente sicuro e inclusivo nelle scuole. Gli episodi meno gravi tendono a rimanere sommersi, ma è fondamentale affrontare tutte le forme di bullismo, per evitare che abbiano conseguenze significative sulla vita degli studenti”.