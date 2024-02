Ragazzo accoltellato in una scuola nel Milanese

Un giovane di 15 anni è stato accoltellato alla gamba davanti all’ingresso di un istituto professionale di Pieve Emanuele, nel Milanese. Stando alle prime informazioni raccolte il giovane sarebbe stato accoltellato ad una coscia e il fendente avrebbe causato una importante emorragia. Un 17enne di Rozzano è stato fermato perché potrebbe essere il presunto aggressore. Preso in consegna dai militari è ora in attesa delle valutazioni della Procura presso il Tribunale dei Minorenni. L’aggressione sarebbe la conseguenza di una lite iniziata nata fuori dal plesso scolastico. Il 15enne è stato trasportato cosciente in codice rosso all’Ospedale Humanitas di Rozzano. Al momento non è chiaro se il ragazzo sia uno studente dell’istituto professionale di via Gigli, sulla dinamica indagano i carabinieri di San Donato Milanese.