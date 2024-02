Accoltella un uomo in strada al culmine di una lite, arrestato

Un 18enne di origine colombiana è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Corsico per il tentato omicidio di un 32enne ucraino avvenuto ieri pomeriggio a Cesano Boscone (Milano). “Il 18enne – si legge in una nota dei carabinieri- si è presentato presso la Stazione Carabinieri di Cesano Boscone ammettendo le proprie responsabilità e la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire l’arma. Il giovane verrà poi condotto presso il Carcere di Milano San Vittore”.

L’aggressione è avvenuta ieri pomeriggio nel corso di una lite per strada scaturita per motivi ancora sconosciuti. Il ferito è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Niguarda in condizioni molto gravi. I soccorritori del 118 sono intervenuti alle 15.50 in via Salvo D’Acquisto a Cesano Boscone dove a terra hanno trovato il 32enne, semi incosciente, che presentava ferite al torace e alla schiena. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.