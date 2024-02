L’ultimo saluto a Simone e Nicholas, i ventenni morti nell’incidente a Lecco

Si sono svolti questo pomeriggio in Valsassina (Lecco) i funerali delle due giovani vittime dell’incidente stradale avvenuto sabato notte alle porte di Lecco, sul raccordo tra la Superstrada 36 e il lungolago cittadino. Le esequie – accompagnate poi dal lancio di palloncini azzurri e bianchi – sono state celebrate a Cremeno (Lecco) in un’unica cerimonia per Simone e Nicholas Combi, i due amici di 21 e 22 anni trovati morti tra i rottami della Toyota Aygo ribaltatasi più volte. Nell’incidente era rimasto ferito anche un ventenne di Lecco, tutt’ora ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato operato. La celebrazione è avvenuta nella chiesa della Sacra Famiglia ai Noccoli, presente anche la madre dell’unico sopravvissuto, che ha detto; “Nessuno deve sentirsi in colpa”. Con i parenti delle vittime, moltissimi giovani amici dei giovani deceduti. Tutto attorno alla chiesa, anche numerosi striscioni in ricordo di Simone e Nicholas, tifosi della Calcio Lecco di serie B.