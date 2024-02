“Questa protesta è rivolta soprattutto alle istituzioni locali. Regione Lombardia deve darci una grossa mano con le problematiche più imminenti. Tra un mesetto noi dobbiamo iniziare a seminare e non abbiamo ancora la programmazione regionale. Quindi abbiamo bisogno che si sveglino”: lo ha detto Filippo Goglio, portavoce del presidio degli Agricoltori a Melegnano. tornato con rappresentanza a protestare in questa mattina anche davanti al Consiglio regionale. Al presidio davanti al Pirellone sono stati portati una decina di trattori e anche la mucca Ercolina che è stata poi munta ‘per dare un segnale simbolico’, davanti alla Stazione Centrale, tra la curiosità di viaggiatori e turisti.

“Siamo già venuti giovedì scorso, ora siamo tornati davanti alla Regione”, ha ricordato il rappresentante degli agricolori perché la “è stata molto aperta nei nostri confronti e ci ha fissato un tavolo per mercoledì, ma siamo venuti a ricordarglielo: siamo disposti a restare a oltranza”.Gli agricoltori, sfilando con la mucca Ercolina, si sono poi diretti davanti alla sede di Coldiretti Lombardia, in via Filzi, dove alcuni rappresentanti sono stati ricevuti. “Sfiliamo sotto al nostro sindacato Coldiretti per far vedere siamo qui – ha spiegato Goglio -. Se vogliano allearsi con noi e venire a farci delle proposte anche loro sono ben accetti”.