Famiglia rom occupa un’intera villa a Magenta

Hanno occupato abusivamente da qualche settimana la villetta di una signora di 77 anni a Magenta (Milano), in via Del Carso. A impadronirsi senza alcuna remora della casa dell’anziana è stata una famiglia rom di origine serba, gli Jovanovich, marito e moglie e 7 figli tra i 6 e i 20 anni. Come riporta il Giorno, gli occupanti stanno imbiancando le pareti e facendo lavori all’esterno, tra gli sguardi esterrefatti dei residenti. La proprietaria è al momento a Biella e ha subito chiesto l’intervento di polizia e carabinieri. Non sarà però semplice sbattere fuori gli occupanti. L’avvocato della proprietaria ha detto che i rom “si sono perfino offerti di pagare l’affitto”. Ma è ovviamente un’offerta irricevibile, come Una delle occupanti, fermata da Ticino Notizie, ha affermato “che non se ne andrà fino a che non le verrà garantito un alloggio”. Il Comune di Magenta sta seguendo la vicenda e assicura che tutti i passi necessari per restituire l’immobile alla legittima proprietaria saranno fatti. Gli Jovanovich erano già stati sgomberati la scorsa estate da uno stabile a Marcallo con Casone (Milano).