Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha detto di essersi quasi pentito di aver lavorato per ottenere le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Lo ha affermato nel corso di un’assemblea alla Camera di Commercio di Sondrio. “Le Olimpiadi non arrivano ogni due anni, arrivano nel 2026 e poi non arriveranno più – ha spiegato – e incomincio a essere pentito di averlo fatto (promuovere l’evento), perché ne sento la responsabilità e sono passati dal 2018 al 2024 diversi anni”. Da qui la proposta di “mettere un bel tabellone elettronico all’ingresso in Valtellina che indica quanti giorni mancano per renderci conto del senso di urgenza necessario”.