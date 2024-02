“Abbiamo chiesto un incontro per poter esporre i nostri problemi. Vi sono dei problemi che le Regione può risolvere, non sono a Bruxelles o a Roma. Loro facciano un piccolo passo, noi tra un mese dobbiamo seminare ma non sappiamo ancora cosa seminare. I concimi, le sementi stanno rincarando per una situazione internazionale che tutti conoscono. Vogliamo decidere che cosa seminare quest’anno e non aspettare di seminare una cosa e poi perdere soldi ancora perché ne potevamo seminare un’altra” lo ha riferito Alberto Oldani, rappresentante degli agricoltori che questo pomeriggio hanno raggiunto il Pirellone con i trattori, e produttore di riso. “Vogliamo che siano risolti i problemi e che affrontino i pagamenti della PAC 2022-2023. Qui c’è gente che ha pagato le fatture da sei mesi, un anno, e non ha ancora preso un soldo” ha continuato. “Avremo un incontro a livello regionale con delle proposte nero su bianco in cui valuteranno se possono risolverle” e, se non potranno risolverle, ha concluso “andremo avanti”. Al presidio sono arrivati anche diversi consiglieri regionali che hanno ascoltato le richieste degli allevatori. Tra loro Carlo Bravo, vicepresidente di FdI della Commissione VIII (Agricoltura, montagna e foreste), Pietro Macconi consigliere FdI della commissione, Christian Garavaglia, capogruppo FdI in Consiglio regionale, Silvia Scurati, consigliere della Lega, Nicola Di Marco, capogruppo M5S e Carlo Borghetti e Simone Negri del PD. “Abbiamo chiesto loro di vederci settimana prossima – ha detto il capogruppo FdI Christian Garavaglia -. Come Regione Lombardia ci rendiamo disponibili ad avere un confronto. Con le cooperative abbiamo chiesto di vederci in commissione prossima settimana, e riferiremo anche all’assessore competente all’agricoltura”, Alessandro Beduschi.

Alberto Oldani, rappresentante degli agricoltori.