Impresa sfiorata per Mint Vero volley Monza nella finale della Del Monte Coppa Italia, chiude al secondo posto.

Di Eleonora Rovelli

Nel weekend appena concluso si sono giocate le semifinali e la finalissima della Del Monte Coppa Italia maschile. Nel pomeriggio di sabato Allianz Milano è stata sconfitta nella prima semifinale dalla Sir Susa Vim Perugia, che solo dopo una lunga e avvincente partita conclusa al tie-break, è riuscita a strappare il pass per la finalissima. Mint Vero Volley Monza dopo l’eclatante successo in semifinale, che l’ha vista trionfare per 3-2 contro Itas Trentino, cede in finalissima per 3-1 alla Sir Susa Vim Perugia.

Per quanto riguarda le ragazze, Allianz Vero Volley Milano vince il derby lombardo per 3-1 contro Volley Bergamo 1991; Uyba Volley Busto Arsizio si arrende solo al tie-break, davanti al pubblico di casa, alla Wash4green Pinerolo; infine Trasportipesanti Casalmaggiore vince per 3-1, incassando punti importanti in chiave salvezza.