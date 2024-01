Corre nudo sulla ciclopedonale di Lecco

Un ragazzo completamente nudo ha percorso oggi a più riprese – camminando e correndo – la pista ciclabile tra Lecco e il comune confinante di Malgrate, creando anche rallentamenti all’intenso traffico delle macchine con le immagini che hanno iniziato subito a circolare in rete. Lo sconosciuto, apparentemente indifferente, ha proseguito la sua marcia nonostante la temperatura piuttosto bassa e l’interesse di numerosi automobilisti. Non è dato allo stato sapere per quali ragioni l’uomo abbia intrapreso senza vestiti la sua “uscita pubblica”. Tra le ipotesi anche quella di una possibile scommessa. Sono state avvisate a più riprese anche le forze dell’ordine, che hanno avviato accertamenti.