In una circolare del Dipartimento della Pubblica sicurezza c’è l’invito ai questori a prevedere il rinvio ad altra data degli eventi a favore della Palestina previsti il 27 gennaio, “così garantendo la libertà di manifestazione che, nel caso di specie, va contemperata con il valore attribuito alla Giornata della memoria”. Questa l’indicazione del Ministro dell’Interno Piantedosi.

Per le manifestazioni in programma sabato “dovranno comunque essere predisposte idonee misure di prevenzione e sicurezza, in considerazione della perdurante minaccia terroristica, prevedendo l’attuazione di dispositivi di ordine pubblico adeguati a fronteggiare eventuali azioni promosse in violazione dei provvedimenti adottati, nonchè il potenziamento delle misure di vigilanza degli obiettivi e siti di qualsiasi natura ritenuti potenzialmente esposti a rischio”. Così il capo della Polizia, Vittorio Pisani, in una circolare inviata a prefetti e questori.

Nei giorni scorsi le comunità ebraiche avevano protestato contro l’organizzazione di manifestazioni pro Palestina il 27 gennaio, denunciando lo “sfregio alla memoria” . A Milano, come ogni sabato, anche domani è prevista la manifestazione pro Palestina il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi ha chiesto alle autorità di impedirla.