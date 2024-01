Disastro di Pioltello, il treno è in ritardo e fa aspettare la commemorazione

Sembra una barzelletta invece è una triste realtà. A Caravaggio (BG) la cerimonia per commemorare le vittime dell’incidente ferroviario di Pioltello del 2018, in cui persero la vita 3 persone e ne rimasero ferite 46, è iniziata in ritardo perché il treno 10602 da Cremona e diretto a Milano Porta Garibaldi era in ritardo. Il convoglio, diretto erede del 10452 rimasto coinvolto nell’incidente, aveva accumulato un ritardo di 28 minuti e poi, per concludere, non è mai arrivato a destinazione perché soppresso a Treviglio. Durante la commemorazione presso la stazione i sindaci hanno deposto dei fiori in ricordo delle tre vittime; una donna di Capralba (CR), Alessandra Pirri, e due di Caravaggio, Ida Maddalena Milanesi e Pierangela Tadini.

La vicenda è stata raccontata dal quotidiano L’Eco di Bergamo. Ai nostri microfoni il giornalista Andrea Valesini