A Milano il Forum economico della Consulta di Forza Italia

Questo sabato a Milano si terrà il convegno della Consulta di Forza Italia. Un forum su temi economici con relatori come il CEO del Gruppo Pirelli, Marco Tronchetti Provera, l’ex presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, docenti e manager del panorama italiano e lombardo. Il 27 gennaio, a Palazzo Visconti, ci saranno il Segretario nazionale di Forza Italia, il Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani e la Presidente della Consulta della Segreteria nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti. Proprio a quest’ultima abbiamo chiesto come sta procedendo la stagione dei congressi di FI.

“I congressi stanno andando molto bene, c’è un grande entusiasmo, c’è molta partecipazione. A Milano c’erano più di 600 persone, a Bergamo circa 800 e altrettante a Brescia; in quel caso non era un congresso ma un incontro con gli imprenditori e nuove aziende. Sono sicuramente un modo per rinsaldare il legame tra FI, le persone, le comunità ed i territori. Io li seguo e partecipo, mi fa piacere vedere un entusiasmo e partecipazione che ricordano quella degli anni ’90” afferma Letizia Moratti ai nostri microfoni.

La nostra intervista a Letizia Moratti ⬇️