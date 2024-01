Rapinano un ragazzo su un treno, arrestati

La Polizia di Stato ha arrestato tre egiziani di 18 e 19 anni e un 17enne tunisino, per rapina ai danni di un ragazzo, minorenne, a bordo di un treno.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano in servizio presso la stazione di Milano Rogoredo hanno intercettato il convoglio, partito dalla stazione di Milano Bovisa e diretto a Pavia, su segnalazione del capotreno in quanto, poco prima, i quattro si erano avvicinati alla vittima chiedendogli dei soldi per poi rubargli il cellulare e 5 euro. Utilizzando uno spray al peperoncino e colpendo la loro vittima con pugni, si sono fatti comunicare il codice di sblocco del telefono per poi allontanarsi dopo avergli rubato anche un borsello contenente 75 euro. I tre egiziani sono stati arrestati per rapina pluriaggravata in concorso, mentre il 17enne tunisino è stato accompagnato presso l’istituto Penale per Minorenni Beccaria di Milano.