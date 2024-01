Ucciso a coltellate nel comasco, fermato un amico

Per l’omicidio di Manuel Millefanti, 33 anni, accoltellato la notte tra domenica e lunedì nella sua villetta a Oltrona di San Mamette (Co), è stato fermato un amico, Luca De Bonis, 33 anni di Appiano Gentile. Sui social, a inizio serata, l’uomo ha pubblicato un selfie davanti a un tavolo pieno di bottiglie. De Bonis, una lunga serie di precedenti per droga, dopo un pomeriggio passato in caserma ha deciso di fare parziali ammissioni e il magistrato di turno ha deciso il fermo per omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si è trattato di un delitto d’impeto tra i fumi dell’alcol, probabilmente nato per futili motivi. Al 33enne i carabinieri sono arrivati perché Millefanti, telefonando alla madre nel tentativo disperato di chiedere aiuto, era riuscito a fare un nome, Luca. De Bonis è stato trovato mentre camminava in paese ed è stato portato in caserma: le prove che fosse stato a casa della vittima quella sera sono evidenti. C’è la testimonianza dell’amico che li aveva accompagnati in macchina (a Millefanti avevano ritirato la patente) e c’è la foto su Facebook.