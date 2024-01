Sequestrati 3mila capi di abbigliamento e accessori contraffatti

Your browser does not support the video tag.

I Finanzieri di Paderno Dugnano, insieme ai carabinieri e con il supporto della Polizia Locale, hanno svolto a Bollate un intervento a contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti contraffatti e dell’abusivismo commerciale organizzato.

L’operazione è partita da un’attività di controllo del territorio che ha permesso di riscontrare la presenza di un mercato abusivo dove venivano venduti prodotti con marchi di note griffe di moda, nazionali ed estere, di sospetta provenienza e di dubbia autenticità. Il mercato abusivo, spiegano i finanzieri, creava tra l’altro, un contesto di degrado urbano di numerosi improvvisati venditori che bivaccavano nella zona.

L’operazione si è conclusa col sequestro di oltre 3 mila capi di abbigliamento ed accessori

contraffatti di varia tipologia (borse, cinture, scarpe, giacche, portafogli, sciarpe, profumi) per un valore di mercato di circa 160 mila euro. Sono stati denunciati 5 ambulanti per contraffazione, vendita di prodotti contraffatti e ricettazione. Sono stati sanzionati

4 clienti per aver acquistato prodotti contraffatti. https://www.radiolombardia.it/wp-content/uploads/2024/01/MI-2024.01.23-Contraffazione.mp4