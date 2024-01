A Milano nasce un hub per i nomadi digitali

I nomadi digitali sono soprattutto giovani che non hanno una sede fissa di lavoro. Francesco Vincenti insieme a Luca Martinelli, entrambi di 26 anni, sta dando vita ad un progetto per dare opportunità ai nomadi e nativi digitali: il Sewer Hub di Milano, in via Statuto 11, primo punto di riferimento fisico del “Network State” in Italia, ovvero un paese digitale, senza confini territoriali, in cui il potere si diffonde attraverso la partecipazione attiva dei cittadini. Lo scorso 13 gennaio si è tenuto a Milano l’evento “The Network State Italia” in cui si è discusso di nomadismo digitale e Network State come una nuova forma di organizzazione sociale.

Ascolta l’intervista a Francesco Vincenti