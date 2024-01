Mantova, mamma pusher e corriere della droga a soli 9 anni

Una donna di 40 anni, tunisina, è stata denunciata per spaccio con l’aggravante di aver coinvolto il figlio minorenne. Il bambino era finito casualmente in uno dei controlli fatti dalla Questura di Mantova. Gli agenti avevano notato il ragazzino uscire con fare furtivo da uno stabile già noto per episodi di spaccio, fermato, ha incominciato ad agitarsi. I poliziotti hanno spiegato al piccolo che se avesse risposto alle loro domande tutto sarebbe andato per il meglio; il bambino allora è scoppiato in un pianto liberatorio e ha consegnato un bilancino di precisione e una busta contenente della polvere bianca, risultata poi cocaina dicendo agli agenti che “me li ha dati la mamma”. Nell’abitazione della donna sono state trovate tracce di cocaina appena consumata, un’ingente somma di denaro non compatibile con lo status sociale della donna, quattro cellulari e un’agenda con scritti i resoconti contabili dell’attività di spaccio.