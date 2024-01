Presidio antifascista della Cgil a Milano

“La presenza di Roberto Fiore e Forza Nuova a Milano è un oltraggio ai valori costituzionali, alla nostra Città Medaglia d’Oro della Resistenza, alla Cgil che ha subito un assalto gravissimo per cui Fiore è stato di recente condannato”: così la Cgil Milano, che sabato pomeriggio ha tenuto un presidio per protestare contro l’incontro di Forza Nuova, con la presenza di Roberto Fiore, previsto in un locale di via Ajraghi.

Oltre 200 persone, secondo quanto reso noto dalle forze dell’ordine, si sono radunate in piazza Prealpi per protestare

“Non ci arrenderemo mai all’idea che sia normale che un partito neofascista possa riorganizzarsi nel nostro Paese” dichiara Luca Stanzione, segretario generale Cgil Milano. “Roberto Fiore è uno dei responsabili dell’assalto della sede nazionale della Cgil di due anni fa – prosegue Stanzione-. Non credo si possa minimizzare a manifestazioni di pochi quello che oggi accade a Milano e che qualche giorno fa hanno inscenato ad Acca Laurentia, è il sintomo di una destra ancora più pericolosa perché insoddisfatta dalle promesse mancate della destra di governo. Noi continueremo a fare la nostra parte difendendo la Democrazia, le istituzioni intervengano per realizzare il programma della Costituzione e sciolgano tutte le organizzazioni neofasciste”.