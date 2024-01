Violenze di Capodanno in Piazza Duomo, confermata condanna ad oltre 5 anni

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la prima condanna inflitta lo scorso maggio, con rito abbreviato, per le aggressioni sessuali di piazza Duomo di Milano nella notte di Capodanno del 2022. I Giudici hanno confermato la pena di 5 anni e 10 mesi di reclusione per Abdallah Bouguedra, 22enne e nato a Torino, per violenza sessuale di gruppo. Dall’inchiesta era emerso che una decina di ragazze vennero circondate da “un muro umano”, un gruppo di giovani che le costrinse a subire abusi. Altri giovani erano stati arrestati e sono arrivate altre condanne con rito abbreviato per un 20enne ed un 19enne mentre altri tre sono stati mandati a processo a fine novembre scorso.