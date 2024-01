Caso Ferragni-Balocco, al Codacons arrivate 250 segnalazioni dai consumatori

L’associazione dei consumatori in queste ore sta ricevendo centinaia di segnalazioni via email e le sta scremando, individuando le più rilevanti, e poi già nelle prossime ore è intenzionata a depositarle nelle indagini in corso a Milano, coordinate dall’aggiunto Eugenio Fusco e condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf. Spetterà, comunque, ad investigatori e inquirenti raccogliere le eventuali denunce formali dei consumatori. Da quanto si è saputo, al momento l’associazione ne ha raccolte circa 250, quelle più rilevanti, mentre molte altre sono in arrivo. Il Codacons, tra l’altro, sul sito già da ieri ha pubblicato un’apposita pagina chiamata “anche tu vittima del pandoro-gate” nella quale gli utenti possono segnalare gli acquisti effettuati e farsi assistere gratuitamente come parti offese nel procedimento per ottenere risarcimenti. L’associazione, che nelle scorse settimane ha presentato l’esposto da cui sono partite le indagini, ha calcolato in 1,65 milioni di euro i presunti danni per gli acquirenti del pandoro griffato: una somma “calcolata sugli oltre 290mila pandori venduti nel 2022 (su un totale di 362.577 pezzi commercializzati) e pari alla differenza tra il prezzo del pandoro ‘normale’ Balocco (3,68 euro) e quello griffato Ferragni (9,37 euro), incremento di valore che, complici i post dell’influencer, avrebbe fatto ritenere che la maggiorazione di prezzo di 5,69 euro fosse il valore della donazione in solidarietà dei singoli acquirenti”. Intanto, nell’ambito delle indagini un nodo che dovrà essere sciolto nei prossimi giorni, probabilmente anche prima di iniziare la fase dell’ascolto dei primi testimoni, è quello della competenza territoriale ad indagare tra le Procure di Milano e Cuneo, che hanno aperto fascicoli iscrivendo nel registro degli indagati le due imprenditrici.