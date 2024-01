Inseguimento e sparatoria nella notte a Milano, tre in fuga

Inseguimento in auto e sparatoria la scorsa notte a Milano: nessuno è rimasto ferito. I tre uomini che erano in fuga dalla Polizia sono riusciti a dileguarsi. È accaduto intorno alle 4 quando una Volante ha incrociato in viale Fulvio Testi all’angolo con via Chiese una Mercedes Classe B a fari spenti e con i tre a bordo, due dei quali a volto coperto. Da lì è nato un lungo inseguimento anche in contromano e su una pista ciclabile, fino al Parco Nord, dove i fuggitivi hanno esploso da molto lontano due colpi, poi risultati a salve, ai quali gli agenti hanno risposto. Poi i tre hanno abbandonato la vettura – che è risultata rubata – e sono scappati a piedi.