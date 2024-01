Ciclista investito, oggi un presidio sul luogo dell’incidente

Un presidio per dire “basta morti in strada”. Gli attivisti della mobilità ‘dolce’ ricorderanno stasera Ivano Calzighetti, il ciclista 37enne morto nella notte a Milano in un incidente stradale. L’appuntamento è alle 19 nel punto dove è avvenuta “questa ennesima violenza stradale”, in viale Umbria all’altezza di via Pistrucci. Oltre a ricordarlo, scrivono gli attivisti, “chiederemo con forza che Milano diventi città 30 adesso, perché ogni scontro stradale avrebbe conseguenze molto meno gravi per tutte le persone coinvolte se le auto venissero guidate alla velocità giusta, che in città è 30 all’ora”.