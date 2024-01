Nel weekend dell’Epifania in campo tutte le squadre lombarde di pallavolo

Di Eleonora Rovelli

In campo, nel weekend dell’Epifania, tutte le squadre lombarde di pallavolo femminile e maschile, tranne le ragazze di Trasportipesanti Casalmaggiore: rinviato il match contro Igor Gorgonzola Novara.

Allianz Vero Volley Milano, guidata da l’MVP Paola Egonu, vola e conquista un netto 3-0 nel match contro Itas Trentino. Epifania poco dolce per Uyba Volley Busto Arsizio e Volley Bergamo 1991 che escono sconfitte dai rispettivi match: le farfalle della Uyba perdono per 3-1 contro Savino Del Bene Scandicci, mentre le bergamasche per 3-1 contro Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

Non riesce l’impresa, invece, per i ragazzi di Allianz Milano e Mint Vero Volley Monza. Entrambe le squadre erano impegnate in due big match: i milanesi perdono per 3-2 contro Gas Sales Bluenergy Piacenza sfiorando la vittoria, mentre i monzesi non riescono a respingere la corazzata di Sir Susa Vim Perugia e cedono per 3-0.