Violento frontale fra due auto in Valtellina, due feriti gravi

Cinque persone sono rimaste ferite, di cui due in maniera grave, in un violento scontro frontale fra due auto, avvenuto ieri dopo le 17, sulla strada statale 36 dello Spluga a Nuova Olonio, frazione di Dubino in Valtellina. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e un’automedica, mandati da Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) oltre a un elicottero di Elisondrio, decollato dalla base aerea di Caiolo (Sondrio) e ai mezzi dei Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno (Sondrio) e personale di Anas. La dinamica dell’incidente – in queste ore – è ancora al vaglio dei carabinieri delle pattuglie del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Chiavenna. La strada è rimasta a lungo chiusa nel tratto interessato dall’incidente stradale e il traffico deviato.