Spara contro le auto in sosta a Capodanno, denunciato

Era a Milano da solo la notte di Capodanno e, dopo aver bevuto, ha deciso di sparare con una pistola dal suo balcone e ha danneggiato due auto in sosta, senza causare feriti. L’allarme è stato lanciato ieri sera da una donna che ha trovato in via Arnaldo da Brescia la sua vettura colpita sul cofano e sul parabrezza. Sul tappetino gli agenti della Questura hanno trovato un bossolo. Vicino c’era un’altra auto bucata dai proiettili. La Polizia ha ricostruito la traiettoria di tiro ed è risalita a uno stabile in cui vive un 67enne che, dopo qualche domanda, ha ammesso di aver sparato la notte dell’ultimo dell’anno. In casa aveva una Beretta calibro 9×21 detenuta regolarmente. E’ stato denunciato per danneggiamento e accensioni ed esplosioni pericolose.