Proseguono senza soste i lavori per la realizzazione degli impianti sportivi e delle strutture che ospiteranno i giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. Così una nota congiunta dopo che in mattinata c’è stato un sopralluogo ai cantieri del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi insieme al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e al sindaco di Milano Giuseppe Sala, accompagnati dall’assessore regionale con delega alla Montagna Massimo Sertori e dall’assessore allo Sport del Comune di Milano Martina Riva. Nel quartiere Santa Giulia il presidente Fontana e il sindaco Sala hanno constatato l’avvenuta esecuzione delle opere di fondamenta esprimendo apprezzamento e si prevede si concludano nei tempi prestabiliti. Nella prossima primavera sarà visibile il corpo della struttura destinata a ospitare il palazzetto. Il governatore e il primo cittadino di Milano si sono dichiarati molto soddisfatti per il raggiungimento del 90 per cento delle opere programmate a Porta Romana. Fontana e Sala si sono dichiarati particolarmente contenti nel constatare che i lavori si concluderanno con 3 mesi di anticipo rispetto a quanto stabilito. Anche la visita ai cantieri in allestimento a Rho-Fiera, dove due capannoni ospiteranno le gare di pattinaggio veloce, la situazione è stata definita confortante. Insieme al ministro Abodi, il presidente Fontana e il sindaco Sala hanno sottolineato come l’alto livello di collaborazione tra le istituzioni e con il determinante contributo dei privati sia la soluzione più efficace e strategica per arrivare al grande traguardo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

