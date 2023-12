Arriva in Comune l’inchiesta sulla ciclista uccisa da una betoniera

Informazione di garanzia per l’assessore comunale Marco Granelli e due dirigenti dell’assessorato alla Mobilità del Comune di Milano per la morte di Cristina Scozia, la donna di 39 anni che lo scorso 20 aprile stava passando in sella alla sua bicicletta in via Francesco Sforza quando è stata travolta e uccisa da una betoniera. Secondo la ricostruzione della polizia locale, la betoniera aveva percorso via Francesco Sforza e ha svoltato in corso di Porta Vittoria, senza accorgersi della ciclista che era alla sua destra, nell’angolo cieco, lungo la corsia ciclabile disegnata sull’asfalto. Granelli ha ricevuto l’informazione perchè quando fu disegnata la ciclabile era assessore alla Mobilità, gli atti odierni sono a tutela degli indagati in vista degli accertamenti che saranno fatti sulla realizzazione della pista riservata alle due ruote.