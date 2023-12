Milano, picchia brutalmente la compagna, arrestato per tentato omicidio

E’ stato arrestato per tentato omicidio un uomo di 46 anni che ha picchiato con brutale violenza la sua compagna di 40 anni trovata ieri dai carabinieri in via Santa Rita da Cascia, a Milano, ferita e sanguinante. La donna aveva indicato poi la casa in cui abitava con il compagno, montenegrino, che era stato trovato ubriaco tanto che si era scagliato contro i militari ed era stato inizialmente arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stato bloccato con lo spray al peperoncino. Dalla testimonianza della donna e dalle sue condizioni fisiche è emersa una storia di violenze che si protraeva da anni ma che la vittima non aveva mai denunciato per paura. In ospedale, dove è tuttora ricoverata, le è stata diagnosticata la rottura di alcune costole mentre la donna ha raccontato che il compagno per l’ennesima volta l’aveva picchiata, cercando di strangolarla, sbattendole la testa contro il muro e ferendola al viso con un coltello. Da qui l’arresto per tentato omicidio.