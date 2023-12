Dieci persone sono rimaste intossicate da acido cloridrico a Como

Una decina di persone sono rimaste intossicate nel primo pomeriggio di oggi a Como in seguito ad uno sversamento di acido cloridrico all’interno degli stabilimenti della Tintoria Lariana, azienda specializzata nella tintura della seta. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti con gli specialisti del nucleo Nbcr, durante un travaso di acido cloridrico in un serbatoio si è generata una reazione chimica che ha richiesto l’invio in ospedale a titolo precauzionale di una decina di dipendenti per accertamenti. I soccorso sono avvenuti in codice giallo. In posto ci sono anche i sanitari del 118, con sei ambulanze e tre automediche, Polizia di Stato e Polizia locale, mentre i vigili del fuoco stanno procedendo alla bonifica. In seguito all’incidente, nella zona attorno allo stabilimento, nella frazione di Camerlata, si è diffuso un forte odore, tanto che ai residenti è stato raccomandato di chiudere le finestre.