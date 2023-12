Moratti, incontro con il coordinatore ligure di FI per “rafforzare il partito” in vista delle europee

Rafforzare Forza Italia sul territorio con l’obiettivo di crescere nei consensi oltre il 10% alle prossime elezioni europee, contribuendo concretamente al consolidamento del Partito popolare europeo in Italia e Ue. L’incontro di stamane a Milano tra la presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti, ed il coordinatore regionale ligure di Forza Italia e sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, ha sancito un rapporto di collaborazione destinato ad intensificarsi nei prossimi mesi. Alla presenza anche del vicecoordinatore lombardo di Forza Italia e coordinatore nazionale di Italia Migliore, Tiziano Mariani, e di Ubaldo Santi coordinatore di Liguria Migliore, movimento civico di Letizia Moratti, sono stati condivisi diversi punti programmatici e strategici. “Letizia Moratti – ha sottolineato Bagnasco – rappresenta una figura di spicco del mondo liberale moderato italiano, le cui credibilità e autorevolezza contribuiranno allo sviluppo della nuova Forza Italia orfana del fondatore Silvio Berlusconi. Insieme abbiamo convenuto la necessità di rafforzare la presenza del partito sul territorio attraverso l’ascolto dei bisogni e proposte concrete, con una visione del futuro che metta al centro la persona.” “L’obiettivo a cui Forza Italia deve guardare – ha rimarcato Letizia Moratti – è quello di ereditare compiutamente i valori ed i principi del suo fondatore, ampliando i consensi almeno alla doppia cifra percentuale alle prossime europee. E chi meglio del sindaco più votato d’Italia come Carlo Bagnasco, primo cittadino di Rapallo con più del 78% dei voti, può aiutarci in questa impresa? Le basi di una proficua collaborazione sono state posate e grazie all’apporto di Ubaldo Santi e del suo gruppo, anche in Liguria avvieremo nei prossimi mesi iniziative destinate a coinvolgere le realtà territoriali.”