Tetraplegico, la compagna dona 100mila euro a Terapia dolore

Erica Scalzi ha voluto donare 100mila euro all’Asst di Lecco, destinati al reparto di terapia del dolore che offre parte dei servizi all’ospedale Mandic di Merate (Lecco). Lo ha voluto fare in memoria del compagno Giovanni Cosco, scomparso lo scorso febbraio a 43 anni. La vita di Cosco, residente a Vercurago (Lecco), era cambiata per sempre in una domenica del luglio 2011, quando a Eupilio (Como), la sua moto si scontrò con quella di un altro motociclista. L’uomo sopravvisse ma si ritrovò tetraplegico, paralizzato dal collo in giù. Non si rassegnò, riuscendo a recuperare l’uso del braccio, della mano sinistra, tornando a scrivere, a mangiare, a riuscire a muoversi. In queste lunghe fasi l’uomo ebbe costantemente a che fare di nuovo con l’ospedale, conoscendo Paolo Maniglia, medico della terapia del dolore, e ottenne sollievo. “Giovanni – ha spiegato oggi il responsabile della struttura – mi ha insegnato che bisogna cercare di risolvere i piccoli problemi perché quelli grandi spaventano”. Quest’anno Giovanni Corsi se n’è andato, e la sua compagna, Erica ha compiuto la donazione perché questo era il suo volere e ora si è concretizzato. La somma consentirà all’Asst di Lecco di potenziare il reparto di terapia del dolore, dando sollievo ad altre persone.