Pagato per dare fuoco al box della ex dell’amico, arrestato 22enne

Nella serata di ieri, un giovane di 22 anni, è stato arrestato in flagranza di reato mentre stava cercando di appiccare il fuoco al garage di un’abitazione di Cardano al Campo (Varese). Il ragazzo ha dichiarato di essere stato pagato 500 euro da un conoscente, residente in provincia, per dar fuoco al garage della ex dell’uomo. Il giovane 22enne però ha sbagliato box. I militari, avvisati da un vicino di casa di nazionalità cingalese, lo hanno fermato mentre stava per dare fuoco al garage di un’altra donna. L’arresto è stato convalidato oggi dal giudice del Tribunale di Busto Marco Montanari in sede di direttissima. L’avvocato Michela Ghiso, difensore del 22enne, ha chiesto i termini a difesa: il giudice ha disposto i domiciliari in attesa del processo. La posizione del presunto mandante è al vaglio dell’autorità giudiziaria.