Maxi sequestro di capi firmati contraffatti da parte della Polizia locale del Goac (Gruppo Operativo Anti Contraffazione) di Milano.

L’operazione, che ha avuto inizio da un controllo sul territorio, ha portato alla perquisizione di un esercizio commerciale in zona porta Romana, la cui vetrina ha insospettito gli agenti e nel quale sono stati trovati e sequestrati circa 1.600 articoli. In particolare sono stati trovati numerosi giubbotti a marchio Moncler, in vendita alla cifra di 300 euro, e Burberry, oltre a sciarpe Louis Vuitton, Dior ed Hermes, borse Chanel e bracciali e orecchini a marchio Cartier e Van Cleef, per un valore stimato dell’operazione pari a circa 100mila euro. Tutti articolo contraffatti, che sono stati sequestrati.

La titolare dell’attività è stata denunciata per introduzione abusiva di marchi contraffatti e ricettazione. Sono in corso ulteriori indagini per identificare la provenienza e la filiera di tutta la merce.