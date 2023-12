E’ morto Lorenzo Riva, stilista, 85 anni. Era ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza. A comunicare la sua scomparsa è stato il socio e amico di una vita Luigi Valietti, che oggi ha scritto: “Ciao Lo con la stessa eleganza che ti ha sempre contraddistinto ci hai lasciato. Non ti potrò mai dimenticare“. Originario di Monza, dove era nato nel 1938, Riva era conosciuto per aver creato abiti per star e personaggi famosi. Ha creato abiti per personaggi famosi come Isabella Rossellini, Penélope Cruz, Chiara Mastroianni Ivana Trump, Whitney Houston e Jerry Hall.

La sua prima collezione fu a palazzo Pitti Firenze. Poi il suo successo ha varcato i confini, in Francia, Messico, Spagna. Nei primi anni ’80 fece il grande salto, diventando direttore artistico della prestigiosa maison Balenciaga. Negli anni successivi entra a pieno titolo nell’olimpo della moda mondiale con i suoi vestiti da sposa e gonne a corolla. Nel 2015 ha venduto la sua linea omonima per poi rilanciarla qualche anno fa, a 80 anni.