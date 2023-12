Milano, scoppio di una cabina elettrica in Corso Venezia

Una cabina elettrica di trasformazione di media tensione, sotto il palazzo con sede della Confcommercio, in Corso Venezia è esplosa. In particolare, il gruppo di continuità a servizio della cabina elettrica ha avuto gravi malfunzionamenti. Non si sono originati incendi e non è stato rilasciato alcun tipo di fumo. Per sicurezza sono state fatte evacuare circa 200 persone dallo stabile.