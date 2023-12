Milano, due ricercati arrestati in stazione dalla Polfer

La Polizia Ferroviaria ha arrestato un italiano di 34 anni e un nigeriano di 41 anni destinatari di provvedimenti di cattura emessi rispettivamente dal Tribunale di Milano e di Bergamo. In mattinata gli agenti in servizio nella stazione di Milano Porta Garibaldi, hanno fermato il 34enne per un controllo, a seguito del quale è risultato essere ricercato dall’Autorità Giudiziaria, dovendo scontare una pena di 1 mese di reclusione. In stazione di Milano Centrale invece gli agenti sono stati allertati da alcuni passanti che segnalavano la presenza di un uomo che infastidiva i viaggiatori. I poliziotti hanno rintracciato il nigeriano che ha dapprima tentato di eludere il controllo per poi opporre resistenza. A seguito di accertamenti, il 41enne è risultato essere ricercato dall’Autorità Giudiziaria perché deve scontare un 1 anno e 3 mesi di reclusione per i reati di lesioni personali, minaccia, furto e danneggiamento. Entrambi sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di San Vittore.